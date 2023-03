Onlangs verscheen het dystopische Atomic Heart ten tonele, na jarenlang in ontwikkeling te zijn geweest bij de Russische studio Mundfish. De game heeft zo z’n verbeterpunten, maar over het geheel is de game overwegend positief ontvangen en werd het gelauwerd om z’n sfeer en sterke gameplay.

Daarom is het niet gek dat er al over een vervolg wordt nagedacht en dat is exact waar Mundfish mee bezig is. De Russische YouTuber Alexey Makarenkov deelde namelijk een nieuwe video waarin hij het gesprek aan is gegaan met de ontwikkelaars. Tijdens dat gesprek onthulde de studio dat er plannen liggen voor Atomic Heart 2.

Atomic Heart lijkt dus succesvol genoeg te zijn om een vervolg te waarborgen. Waarschijnlijk zal het echter nog wel een poos duren voordat de game er daadwerkelijk is. De studio zal namelijk eerst hun aandacht vestigen op de post-launch uitbreidingen, die nieuwe gebieden en vijanden gaan toevoegen.