We hebben er even op moeten wachten, maar het ziet er dan toch echt naar uit dat Atomic Heart in februari gaat lanceren. De dystopische shooter/RPG lijkt zijn inspiratie te halen uit geliefde games zoals Metro, BioShock en NieR en studio Mundfish heeft ook voor na de release al behoorlijk wat plannen klaarliggen voor Atomic Heart.

Dit onthult regisseur Robert Bagratuni in gesprek met WCCF Tech. Het studiohoofd blikt vooruit op de aanstaande release en zegt dat er maar liefst vier uitbreidingen zullen volgen. Deze uitbreidingen voegen volgens Bagratuni nieuwe vijanden, verhalen en gebieden toe. De regisseur zegt dat spelers hier de mogelijkheid krijgen om meer te leren over de wereld van Atomic Heart. Bagratuni bevestigt tevens dat de game een singleplayer ervaring zal blijven en dat er geen multiplayer componenten toegevoegd gaan worden.

“The DLCs are intended to greatly expand the player experience with new territories, quests, puzzles, enemies, as well as character and world stories. We plan to significantly expand both the open-world territories, as well as new complexes and labs – where the player will learn more about the Atomic Heart world and will need to complete new challenges.”