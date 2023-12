Na de talloze ‘personage-trailers’ die Persona 3 de voorbije maanden kreeg, gooit Atlus het nu even over een andere boeg. Tijdens The Game Awards kregen we een algemene trailer met heel wat gameplay te zien en de volgende trailer focust zich nu op een specifieke locatie in plaats van een personage.

De locatie in kwestie is er eentje die wel bekend zal zijn bij fans van de franchise: welkom in de Velvet Room! De Velvet Room is een mysterieuze plaats die ergens tussen de droomwereld en de realiteit ligt: je komt hier naartoe om je verschillende Persona’s met elkaar te fuseren en zo nieuwe creaties te maken. Igor en zijn assistente Elizabeth zullen je hierin bijstaan.

Bekijk de trailer hieronder, Persona 3 Reload komt uit op 2 februari.