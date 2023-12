Met de hack bij Insomniac Games zijn een hoop interne documenten en persoonlijke bestanden op het web verschenen. Uit de documentatie, die online door mensen doorgespit wordt, bleek al een roadmap van games die de ontwikkelaar in ontwikkeling heeft of zal nemen.

Hieruit kwam ook naar voren dat Insomniac Games aan een X-Men-game gaat werken. Marvel’s Wolverine zou daarvoor de aftrap zijn. Hier is nu nog wat meer informatie over op ResetEra gedeeld, namelijk dat de X-Men licentie exclusief voor Sony PlayStation zal zijn tot zeker 2035.

In de tijdspanne van nu tot dan zou Insomniac Games Marvel’s Wolverine, Marvel’s X-Men en Marvel’s X-Men 2 uitbrengen en eventueel een vierde titel. Ook zou in de documenten Marvel’s Wolverine Online en Marvel’s X-Men Online terugkomen, maar het is onduidelijk of dit nog op de planning staat.

Met dit lek liggen in principe plannen voor de komende 11 jaar op straat, wat een nachtmerrie is voor Sony PlayStation, Marvel en Insomniac Games. Of het allemaal nog accuraat is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.