Bend Studio heeft ons mooi in het ootje genomen. Vorig jaar mei liet de ontwikkelaar weten dat ze niet konden wachten om hun nieuwste game te laten zien, maar vooralsnog is hun geduld niet op. Er is nu wel een (soort van) antwoord gegeven op de vraag hoe het met de ontwikkeling van het nieuwe project gaat.

Bend Studio kreeg via X de vraag hoe het nieuwe IP vordert. Een woordvoerder van de ontwikkelaar gaf hierop een kort, maar krachtig antwoord:

‘We cooking’

Met andere woorden: de ontwikkeling van de nieuwste titel van Bend Studio is aardig op weg. Hopelijk krijgen we dit jaar toch echt meer informatie over de game te horen, dan wel te zien. De laatste release van de ontwikkelaar was immers Days Gone en die game kwam in 2019 uit.