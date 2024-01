Spelers die Dragon’s Dogma bij de release hebben gespeeld, realiseren zich misschien niet dat deze game al 12 jaar oud is. Het origineel verscheen in 2012 en veel gamers hadden het ongetwijfeld naar hun zin met de titel. Na 12 lange jaren wachten komt het vervolg eindelijk in maart uit. Als het aan director Hideaki Itsuno had gelegen, was het vervolg er al veel eerder geweest.

Hij snapt dat het voor de fans natuurlijk een enorm lange zit was en daar heeft hij zich voor verontschuldigd. In de laatste editie van Play Magazine vertelde hij dat hij vrijwel direct een vervolg had willen maken, maar het is er duidelijk niet van gekomen. Desalniettemin heeft de support van alle fans onder andere geholpen om een tweede deel uiteindelijk te kunnen realiseren.

“I’ve really wanted to be able to make a sequel right after [the original game] came out, so sorry for making everyone wait so long.

“I’ve been so grateful to see so many fans appreciate the quality of the game and support it for so many years. Having fans support the game – both inside Capcom and out – is definitely something that helped push the project towards realization.”