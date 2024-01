Prince of Persia: The Lost Crown is een technisch ogenschijnlijk wat simpelere game, doordat het 2.5D concept op de gameplay wordt toegepast. Dat is qua visuele aanpak doorgaans wat minder zwaar dan 3D games en de focus ligt meer op de gameplay. Dit heeft als resultaat dat je niet over hele krachtige hardware hoeft te beschikken als je de pc-versie gaat spelen.

Als je Prince of Persia: The Lost Crown wilt spelen in 1080p op 60 frames per seconde met ‘Normal’ grafische settings, dan heb je al genoeg aan een Intel Core i5-4460 3.4 GHz of AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz in combinatie met een Nvidia GeForce GTX 950 (2GB VRAM) of AMD Radeon RX 5500 XT (4GB VRAM).

Wil je alles uit de game halen – 4K en 60fps met ‘Ultra’ grafische settings -, dan is dat al te bereiken met een Intel Core i7-6700 3.4 GHz of AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz. Je grafische kaart moet dan minimaal een Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) of AMD Radeon RX 5500 XT (8GB VRAM) zijn.

De volledige specs-lijst voor de pc-versie van Prince of Persia: The Lost Crown check je hieronder.