Er wordt al gewerkt aan het tweede seizoen van de tv-serie van The Last of Us, die in 2025 moet uitkomen via de streamingdienst HBO Max. Er liggen echter ook ideeën op tafel om meer met de reeks te doen.

Nick Offerman speelde in de derde aflevering van The Last of Us de rol van Bill. Deze episode werd door velen beschouwd als de beste ‘viewing experience’ van het jaar. Offerman liet in een interview met Deadline weten dat er plannen voor een spin-off serie bij HBO liggen. Dit voor eventuele goedkeuring.

In deze spin-off zouden Bill en Frank centraal staan waarbij het dient als een prequel op de huidige serie. Zo zouden we in een mini-serie te zien krijgen hoe hun leven was voordat ze elkaar tegenkwamen.