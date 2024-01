Gisteren kwam het gerucht naar buiten dat Microsoft Hi-Fi Rush mogelijk naar de Nintendo Switch gaat brengen. Volgens Jez Corden van Windows Central blijft het daar niet bij, want hij stelt dat Microsoft grotere plannen heeft wat exclusieve Xbox-games betreft.

Phil Spencer liet recentelijk nog weten dat hij Nintendo- en PlayStation-gebruikers ook als een onderdeel van de Xbox community ziet. Microsoft heeft al letterlijk daad bij woord gevoegd, doordat zij voormalige Xbox exclusives reeds naar de Switch hebben gebracht, namelijk beide Ori-games. Nu gaan er dus geruchten om Hi-Fi Rush naar de Switch te brengen.

Volgens bronnen van Corden denkt Microsoft er ook over na om meer van hun oude exclusives naar andere platformen te brengen, dus ook de PlayStation. Het is alleen niet bekend om welke titels het dan gaat en hoe ver Microsoft terug in de tijd wil gaan.

Krijgen we straks de eerste Halo op andere platforms te spelen of houdt het Amerikaanse bedrijf het bijvoorbeeld alleen bij games van hooguit één generatie terug? Hopelijk wordt een duidelijk antwoord snel gegeven.