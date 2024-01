Gamers die zich erg hebben vermaakt met Helldivers kunnen op 8 februari 2024 aan de slag met diens vervolg. Tenminste, dat is de bedoeling. Tijdens de CES 2024 is er echter een trailer getoond die een hele andere datum laat zien.

In de desbetreffende video – die je onderaan dit bericht kunt bekijken – komt Helldivers kort voorbij en onderaan valt een tekst te zien, die aangeeft dat de game op 28 februari uitkomt. Dat is bijna drie weken later dan de releasedatum die eerder werd gecommuniceerd.

Via het PlayStation Blog stelt Sony PlayStation echter weer dat de game op 8 februari zal verschijnen. De vraag is nu of Helldivers 2 daadwerkelijk is uitgesteld of dat er een fout is gemaakt in de video.