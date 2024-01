Nintendo laat zo af en toe een third-party ontwikkelaar werken aan één van hun first-party titels. Er doet nu een gerucht de ronde dat het Japanse bedrijf voor de opvolger van de Switch van nog meer externe ontwikkelaars gebruik wil gaan maken om aan games in Nintendo-franchises te werken.

Dit is namelijk wat bronnen van Gameindustry.biz-journalist Chris Dring melden. Nintendo heeft al verschillende third-party ontwikkelaars toegang tot first-party content gegeven, zoals Team Ninja, WayForward en Bandai Namco. De Japanse gigant wil dit nu dus gaan uitbreiden. Volgens Dring is Nintendo in ieder geval met drie ontwikkelaars in gesprek.

Voor de Switch zijn er aardig wat exclusives verschenen vanuit Nintendo zelf, maar het ziet er nu naar uit dat Nintendo er met de Switch 2 nog een schepje bovenop wil doen. Het Japanse bedrijf laat het klaarblijkelijk niet na om hiervoor hulp van buitenaf te vragen.

“I also know that Nintendo is actively meeting with independent developers to find new partners. Some of that is around publishing indie games, which Nintendo does from time-to-time, but it’s also seeking studios that could work on some of its IP. Nintendo regularly works with third-party teams, including Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward and Grezzo. But the company is looking to add to that roster, and I know of three studios that are deep in conversation around making games based on Nintendo brands.”