Met de aankondiging van de Xbox Developer_Direct voor volgende week, beginnen ook geruchten rondom nieuwe showcases van Sony en Nintendo de kop op te steken. Volgens de laatste berichten zal Nintendo volgende maand een nieuwe Nintendo Direct organiseren, al zal dat geen grote verrassing zijn. Nintendo organiseert immers jaarlijks in februari een Direct uitzending.

Voor wanneer de nieuwe Nintendo Direct gepland staat, is nog niet bekend. Ook Sony kan natuurlijk niet achterblijven en die zijn wat meer onvoorspelbaar met hun shows. Volgens journalist en insider Jeff Grubb staat de eerste State of Play van Sony voor ergens in de komende weken gepland. Dit zou eind januari of begin februari kunnen zijn.

De laatste State of Play was in september vorig jaar en met games als Helldivers 2, Rise of the Ronin en Final Fantasy VII Rebirth op komst, zou een nieuwe editie op korte termijn zeker niet gek zijn. Bij een officiële aankondiging lees je het hier.