Het is inmiddels alweer meer dan drieënhalf jaar geleden sinds Naughty Dog een gloednieuw avontuur heeft uitgebracht. De ontwikkelaar heeft niet stilgezeten, afgelopen jaar kwam er immers nog een remake uit van The Last of Us en deze week wordt een remaster van The Last of Us: Part II uitgebracht, maar voor echt iets nieuws zullen fans nog even moeten wachten.

Op het LinkedIn-profiel van Naughty Dog story artist Colin Lorimer staat dat de ontwikkelaar momenteel bezig is met de ontwikkeling van “Naughty Dog’s nieuwste IP”. Het gaat zeker weten niet om de ondertussen geannuleerde The Last of Us multiplayer game aangezien de ontwikkelaar deze game nog apart vermeldt op zijn profiel.

Al langere tijd gaan er geruchten dat Naughty Dog bezig is met de ontwikkeling van een gloednieuw IP, maar er zijn ook signalen dat de ontwikkelaar bezig is met The Last of Us: Part III. Het één sluit het ander gelukkig niet uit, aangezien de ontwikkelaar heeft aangegeven te werken aan meer dan één gloednieuwe singleplayer game.