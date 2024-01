Er worden met hoge regelmaat nieuwe trailers van Tekken 8 uitgebracht en daar lijkt Bandai Namco tot aan de release van de game niet mee te stoppen. Er zijn namelijk weer twee nieuwe video’s online gezet.

De eerste nieuwe video is een live-action trailer, waarin Hafthor Bjornsson – de voormalige Sterkste Man ter Wereld en bekend van Game of Thrones – te zien is. De tweede video laat je zien welke features de PlayStation 5-versie bevat. Beide trailers check je hieronder.