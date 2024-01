Het is het probleem van menig RPG liefhebber: soms uren bezig zijn in de character creator voordat je ook nog maar één vijand hebt gezien. Het aankomende Dragon’s Dogma II zal in dat opzicht niet anders zijn, want er zijn nieuwe beelden gedeeld van deze functie.

IGN mocht de game namelijk al onder de loep nemen en zo ook de character creator. De beelden onthullen dat je bijvoorbeeld kunt kiezen uit het nieuwe Beastren ras, maar dat er ook verschillende lichaamstypes aanwezig zijn. De menu’s lijken daarbij bol te staan van de sliders en het moet dus mogelijk zijn om jouw Arisen helemaal naar smaak op te stellen.

Dragon’s Dogma II lanceert op 22 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.