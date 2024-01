Eerder deze maand liet Nick Offerman in een interview weten dat er een spin-off van The Last of Us was voorgesteld aan HBO. Deze serie zou draaien om Bill en Frank, die samen indruk maakten. Helaas zal dit nooit werkelijkheid worden.

Craig Mazin, één van de producers van de The Last of Us tv-serie, heeft bij Deadline gezegd dat hij trots is op de episode met Bill en Frank, maar dat het daarbij zal blijven. Er komt dus geen spin-off met deze personages.

Volgens Mazin was de uitspraak van Offerman als grap bedoeld, alleen werd het door de pers opgepakt als een serieuze opmerking. Het enige qua serie rondom The Last of Us waar je naar uit kunt kijken is het tweede seizoen, dat gepland staat voor 2025.