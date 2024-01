Martha is Dead vuurde vorig jaar een onheilspellend mysterie op ons af, maar kwam vooral onprettig in het nieuws toen Sony besloot om de game te censureren op de PlayStation. De titel wist echter voldoende indruk te maken om twee regisseurs – André Hedetoft en Andreas Troedsson – te verleiden tot het maken van een filmversie.

De film is aangekondigd door uitgever Wired Productions, samen met het onderstaande statement waarin de filmmakers hun enthousiasme voor het project van de daken schreeuwen. Ook de schrijver van de videogame, Luca Dalco, liet optekenen erg blij te zijn; een filmversie van Martha is Dead noemt hij letterlijk “een droom die uitkomt”. Wij zijn alvast benieuwd.

“Martha Is Dead is a narrative masterpiece, expertly weaving a spellbinding murder mystery from a young woman’s perspective in a way that’s never been done before.”

“We’re eager to bring this haunting tale to life, offering both fans and newcomers a cinematic tour-de-force, while staying true to the game’s soul-stirring essence.”