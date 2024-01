Onlangs liet Teyon al weten dat ze bezig waren met een New Game+ modus voor RoboCop: Rogue City en vandaag is het zover, de update met deze feature wordt uitgerold. Samen met New Game+ voegt de update ook een nieuwe moeilijkheidsgraad toe, wat nieuwe in-game items en meer.

Hieronder op een rijtje de belangrijkste details.

Added a New Game Plus mode

Added a new difficulty: “There Will be Trouble”

Added a new unlockable Golden Auto-9 skin, available once NG+ is available

Added more Auto-9 Chips and Boards

Fixed the shooting mode not properly resetting when exiting interiors

Fixed RoboCop’s right hand disappearing when grabbing a human enemy while unaliving them

Fixed the Stolen Vehicle investigation being skipped if Ben immediately opened the locker

Om het in de spotlights te zetten heeft de ontwikkelaar een trailer uitgebracht, zie hieronder: