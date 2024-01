Eko Software probeert met Welcome to ParadiZe een eigen, unieke draai te geven aan het zombiegenre. Je staat zowel in de schoenen van een manager – waarbij je zombies bijvoorbeeld je was laat doen – als in de rol van jager om meer loot buiten je kamp te vinden. In Welcome to ParadiZe kun je zombies hacken en onder jouw controle krijgen, maar door wie is die techniek eigenlijk bedacht?

Maak kennis met de steenrijke miljardair, playboy en filantroop Jeff Tusk in deze nieuwe trailer. Toen de zombie-apocalyps uitbrak, was hij de persoon die de techniek bedacht om zombies met speciale technologie te kunnen controleren. Dit wordt getoond in de vorm van een reclamefilmpje op een tv en wordt gepresenteerd als een revolutionair idee.

We keren echter snel terug naar de werkelijkheid in de trailer, want er blijkt toch meer werk aan de winkel te zijn. Jeff Tusk gaat samen met zijn zombie Brian de wijde wereld in om ParadiZe werkelijkheid te maken.