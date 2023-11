Ontwikkelaar Eko Software kondigde lange tijd terug Project ParadiZe aan, maar heel veel krijgen we er niet over te horen. Wel zagen we de game in actie op de gamescom, waaruit deze preview is voortgekomen. Nu hebben we echter wat meer informatie over de release en een wijziging die heeft plaatsgevonden.

Zo gaat de game nu onder een nieuwe naam door het leven, namelijk Welcome to ParadiZe. Ook de releasedatum is bekendgemaakt, je kunt jouw zombies jouw thuisbasis laten opknappen vanaf 29 februari 2024. In Welcome to ParadiZe krijgen zombies namelijk een speciale helm op, waarmee ze te controleren zijn wat voor allerlei doeleinden van pas komt.

Bekijk meer van Welcome to ParadiZe in de nieuwe trailer hieronder.