Welcome to ParadiZe, een rasechte survivalgame met RPG-elementen, verschijnt later deze week op de pc, PS5 en Xbox Series X|S. Om potentiële spelers warm te maken, hebben ontwikkelaar EKO Software en uitgever Nacon nu een trailer uitgebracht die zich focust op de coöp die de titel aanbiedt. En die blijkt best een belangrijk fundament van het spel te zijn.

Je kan de meedogenloze wereld uit Welcome to ParadiZe alleen betreden, maar het wordt ongetwijfeld leuker als je dit met meerdere mensen doet. Twee tot vier spelers kunnen samen de eindeloze stroom aan zombies het hoofd proberen te bieden. De onderstaande trailer toont alvast dat dit voor behoorlijk hectische taferelen kan zorgen. Enjoy!