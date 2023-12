Welcome to ParadiZe is een wat vreemde eend in de bijt. Enerzijds is het een top-down zombie shooter en anderzijds is het een management game, waarin je zombies voor je eigen gewin en gemak gebruikt.

Je zult dus zowel met actie als met management te maken krijgen en om daar een beter beeld van te geven, heeft ontwikkelaar Eko Software een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer laat de verschillende gameplay aspecten goed zien.

Check het hieronder en als je meer over Welcome to ParadiZe wilt weten, lees dan onze preview.