In een filmpje van 90 seconden getiteld ‘Welcome to ParadiZe In 60 Seconds’, ons moet je het ook niet vragen, krijg je een heel korte samenvatting van wat er zoal te beleven valt in de game. De game van Nacon en Eko Software brengt je naar het ParadiZe, waar het welig tiert van de zombies en waar jij en je vrienden dienen te overleven.

Hiervoor beschik jij over waanzinnige helmtechnologie waarmee jij de zombies kan veranderen in zombots, oftewel zombies die aan jouw kant vechten of mee jouw basis helpen uit te bouwen. Mocht je de game al eens willen uitproberen, kan je tot 12 februari 2024 op Steam een demo downloaden die je het eerste deel van het spel laat ontdekken.

De volledige versie verschijnt later op 29 februari 2024 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder de 90 seconden durende trailer van Welcome to ParadiZe.