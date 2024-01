De games van 2024 | Welcome to ParadiZe – Zombies. Het is en blijft een populair onderwerp in entertainment. Toch zou je kunnen zeggen dat we na een stortvloed aan zombie gerelateerde content een beetje zombie-moe zijn. Het is daarom aan ontwikkelaars om iets unieks met zombies te doen en hoewel dat best lastig kan zijn, ziet het er naar uit dat Eko Software iets gevonden heeft. Ooit als ParadiZe Project aangekondigd, gaat de game nu door het leven als Welcome to ParadiZe. Een game die het vechten met en tegen zombies op een hoop gooit en daar nog wat bijzonders aan toevoegt.

Welcome to ParadiZe – Het is een beetje een vast gegeven dat als er zombies in de buurt zijn, dat je alles pakt wat je pakken kan om ze de hersens in te slaan. Zo weet je zeker dat ze hun tanden niet in jouw lichaam zetten met als gevolg dat je zelf ook in een hersenloze verandert. Iets wat we vaak zat in games hebben gedaan. Maar wat nu als je een manier vindt om de zombies te controleren en ondanks hun onsmakelijke uiterlijk in kan zetten als hulpmiddel? Precies dat is wat er in Welcome to ParadiZe aan de gang is. Dankzij een soort ‘brainhack’ kan je zombies controleren en ze voor allerlei doeleinden inzetten, best handig als je moet overleven.

De gameplay bestaat uit twee primaire zaken. Enerzijds moet je zorgen voor je zombies en dan niet zozeer in sociaal maatschappelijke zin, maar meer in de rol van een manager. Zet ze in om klusjes in je kamp te doen. Denk aan de was ophangen, de boel bewaken en meer. Elke zombie kan je vanuit een handig management overzicht allerlei opdrachten geven en het doel is eenvoudig: zorg dat jouw kamp veilig is, functioneert en goed blijft draaien. Anderzijds neem je ook de rol van jager op je en zul je buiten je kamp aan de slag gaan. Dit voor nieuwe loot, bepaalde doelen en meer. In die situaties verandert de gameplay naar een top-down shooter, waarbij je zombies mee op pad kunt nemen om je te helpen, wat voor een vreemde maar leuke dynamiek zorgt.

Voorlopige verwachting: We kunnen eerlijk zijn: zombie games waarin we hordes ondoden moeten afslachten zijn zeker niet verkeerd, maar we kennen dat concept nu wel. Top-down shooters zien we wat minder en in dat opzicht voelde Welcome to ParadiZe niet heel anders toen we het speelden. Maar vanwege de toevoeging van bazen, zoals een zombie olifant, is het toch net wat unieker. Wat de game helemaal die originele twist geeft is het stukje management van de zombies in en rondom je kamp. Hierdoor heb je te maken met een soort zombie manager en shooter in één en ja, dat is toch wel bijzonder te noemen. Dit kan zomaar een erg leuke verrassing worden.