Preview | Final Fantasy VII Rebirth – Final Fantasy VII is tot op de dag van vandaag de meest populaire Final Fantasy-game. Dat is natuurlijk niet zonder reden. Los van het aangrijpende verhaal was het de eerste game in de franchise die op de PlayStation werd uitgebracht. Het was ook de eerste 3D Final Fantasy en voor velen de eerste Final Fantasy-game die ze speelden. De euforie die fans voelden toen Final Fantasy VII Remake in 2020 werd uitgebracht, was dan ook niet onverwachts. Het verraste zelfs door geen typische remake te zijn en grote veranderingen aan het verhaal aan te brengen. Het tweede deel in de trilogie, Final Fantasy VII Rebirth, komt over enkele weken uit en zal ongetwijfeld gevuld zijn met nog meer verrassingen. Square Enix nodigde ons uit om een voorproefje te krijgen op Final Fantasy VII Rebirth, dus we pakten onze spullen en sprongen op de trein naar Londen om één van de grootste releases van het jaar uit te proberen.

Nibelheim 2.0

We kregen de mogelijkheid om de eerste twee hoofdstukken van het spel uit te proberen. Het eerste hoofdstuk is de fameuze flashbacksequentie, waarin Cloud, Sephiroth en twee andere SOLDIERs naar de geboorteplaats Nibelheim van Cloud en Tifa gaan voor een missie. Het eerste wat je zal opvallen, is dat de scènes uit het origineel stuk voor stuk, tot in de kleinste details, zijn nagemaakt. De vrij lineaire flashbacksectie en Nibelheim zelf zijn een stuk uitgebreider dan in het origineel, en je krijgt de mogelijkheid om het kleine dorpje rustig te verkennen, huizen binnen te gaan en te spreken met diverse personages zoals Tifa’s leermeester Zangan. Het voelt vertrouwd en herkenbaar met een grafische pracht die de Remake met gemak overstijgt. De sectie is uitgebreid met meer omgevingen om te verkennen terwijl je je een weg baant langs verschillende wezens op weg naar de Mako Reactor voor je missie.

Vrijheid

Het tweede hoofdstuk opent in het dorpje Kalm, waar de groep zich schuilhoudt na de gebeurtenissen in Final Fantasy VII Remake. De pracht van Kalm, niet alleen grafisch maar ook qua design, is iets dat echt benadrukt moet worden. Het is een van de best ontworpen dorpen die we ooit hebben mogen aanschouwen in een game, zowel qua uiterlijk als sfeer. Kalm voelt levendig aan; het is druk op straat met inwoners, en je kunt bijna elk gebouw binnengaan. Kalm is niet heel groot, maar voelt gigantisch en deed ons dagdromen over hoe de rest van de iconische locaties in Rebirth eruit zullen zien en aanvoelen. Zodra je Kalm verlaat, is het contrast met de lineaire gameplay van hoofdstuk één immens, want je stapt opeens in de Grasslands, een reusachtig open gebied dat uitnodigt om op avontuur te gaan. Regisseur Naoki Hamaguchi liet ons weten dat de Grasslands een van de vele grote gebieden zijn die je zult kunnen verkennen.

Eén van de dingen die er meteen uitsprong bij het navigeren in zowel het eerste als het tweede hoofdstuk, is dat er veel meer bewegingsvrijheid is dankzij ‘Terrain Actions’. Je kunt niet alleen al te hoge richels beklimmen, maar ook van hoogtes naar beneden springen, zoals de watertoren in Nibelheim. Hoewel het een relatief kleine toevoeging is, maakt het voor de gameplay een wereld van verschil om bijvoorbeeld niet om een hekje heen te hoeven lopen om een trap te beklimmen. Daarnaast werd ook duidelijk dat Final Fantasy VII Rebirth enorm veel om jouw tijd geeft. Voor elke tutorial van de diverse systemen in de game vraagt het spel of je deze wilt doorlopen of wilt overslaan, idem dito voor bepaalde secties in de gameplay, zoals het beklimmen van Mt. Nibel in hoofdstuk één om bij de Mako-reactor te geraken. Het overslaan bespaart zo’n 30 minuten en is ideaal voor als je het spel voor een tweede keer speelt of geen zin hebt in ’tussenstukken’. Speel je de game voor de eerste keer, dan raden we aan dit niet over te slaan, want je zal wat vette content missen.

In de open wereld krijg je gelijk de mogelijkheid om je party aan te passen en je kunt ook een aantal presets maken, zodat je gemakkelijk van party kunt wisselen. Aan dit deel zijn nieuwe speelbare personages toegevoegd, waaronder Sephiroth (in hoofdstuk 1) en Red XIII. In Remake voelde elk personage anders en ook in Rebirth weten ze zichzelf te onderscheiden. Vooral het spelen als Sephiroth is episch omdat hij veel sterkere magie en aanvallen tot zijn beschikking heeft. De personages voelen in combat in Rebirth zelfs een stuk beter en vloeiender dan in Remake. Dit komt niet alleen door de consistente 60fps in de Performance modus, maar ook doordat je nu veel natuurlijker een luchtcombo in kan gaan. Dit vergroot de opties aanzienlijk en voegt een nieuwe dimensie aan gevechten toe.

Meer en beter

Final Fantasy VII Rebirth bevat een aantal nieuwe systemen die niet in de remake zaten. Naast het level van je personages, dat op niveau 15 begint, is er ook een party level. Je kunt op verschillende manieren experience verkrijgen voor je party level, zoals door de wereld te verkennen en side quests te voltooien. Naarmate je party level stijgt, worden er steeds meer vaardigheden beschikbaar in je Folio. De Folio is ook een nieuwe toevoeging en is praktisch een personage-gebonden skill tree, waarin je onder andere Synergy vaardigheden kunt ontgrendelen. Synergy vaardigheden zijn speciale teamaanvallen of buffs die de personages in tandem uitvoeren. Naast de Folio is er ook nog een wapen-upgradesysteem dat vergelijkbaar lijkt te zijn met het systeem in de remake, al hebben we niet de kans gehad om hier uitgebreid mee te spelen.

In Rebirth is er ook een relatiesysteem. Je kunt zien hoe bepaalde personages denken over Cloud door middel van een gezichtsicoontje. Gebaseerd op de keuzes die je maakt in conversaties kan een personage je leuker of minder leuk vinden, afhankelijk daarvan gaat naar verwachting het gezichtje blijer of minder blij zijn. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook een indicator worden van wie je precies zult krijgen in de Golden Saucer date scène. Daarnaast voegt Rebirth een crafting systeem toe dat ‘Transmutation’ heet. Middels transmutation kan je items craften met gebruik van diverse ingrediënten die je in de open wereld kunt vinden. Wanneer je items craft krijg je crafting xp en naarmate je crafting level omhoog gaat kun je dus ook meer items creëren.

Los van de kerngameplaymechanismen kun je in Rebirth ook nog minigames vinden. In deze speelsessie kregen we de kans om Queen’s Blood uit te proberen, een leuk kaartspel dat elementen lijkt te combineren van Tetra Master uit Final Fantasy IX met Marvel Snap. Er zijn verschillende NPC’s in de wereld die Queen’s Blood met je willen spelen. Wanneer je een wedstrijd wint, krijg je een van hun Queen’s Blood-kaarten, zodat je deze ook in je eigen deck kunt verwerken. We hebben een paar potjes kunnen spelen en het was een verrassend leuke minigame, waarin je je mogelijk uren kunt verliezen zolang de mechanieken je een beetje liggen.

Voorlopige conclusie

Final Fantasy VII Rebirth lijkt alles goed te doen. Een kleine iteratie op de remake was misschien al genoeg geweest, maar Rebirth gaat nog verder. De graphics zijn beter, er zijn nog meer nieuwe systemen toegevoegd die je extra opties bieden zonder al te complex te worden, en de combat is nog meeslepender dan tevoren dankzij de teammoves in de vorm van Synergy vaardigheden en de vloeiende besturing. Rebirth belooft een gigantische game te worden. Als het eerste hoofdstuk en het eerste deel van hoofdstuk twee representatief zijn voor de rest van Final Fantasy VII Rebirth, kun je je opmaken voor een zeer indrukwekkende game die je zult doen smachten naar meer. Mocht je Final Fantasy VII Remake nog niet hebben gespeeld, dan is dit hét perfecte moment om dat te doen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om te zien wat de volledige release van Final Fantasy VII Rebirth te bieden heeft.