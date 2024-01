We naderen de lancering van Dragon’s Dogma II met rasse schreden en dat betekent dat Capcom ook steeds meer details met ons aan het delen is. Als we afgaan op de voorganger, zal ook dit deel geen simpel avontuur worden en zodoende erft het een belangrijke feature.

Zo zal Dragon’s Dogma II slechts één save slot hebben waar je je voortgang in kunt opslaan, wat tevens gedeeld zal worden door je manuele saves als de autosave. “Savescumming” zit er dus niet in en je zult met al je keuzes en diens consequenties moeten leven, aldus een vertaling van de preview van het Japanse IGN.

Een ander detail, wat (nog) niet bevestigd is door Capcom, is dat de game mogelijk een framerate cap kent op consoles. Menig game heeft tegenwoordig een Performance en Quality modus die zij aanbieden, maar de Japanse ontwikkelaar heeft daar inderdaad nog niks over gezegd.

Deze geruchten worden verder aangewakkerd als men naar de aanbevolen specificaties kijkt op pc, waar een Ryzen 5 3600 CPU in staat en net iets meer kracht levert dan de CPU van de PlayStation 5. Hopelijk biedt Capcom binnenkort meer duidelijkheid en anders zullen we op de release moeten wachten.

Dragon’s Dogma II lanceert op 26 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.