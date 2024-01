We mogen vanaf 8 februari met volle kracht democratie gaan verspreiden. Net als in het origineel, stappen we in de schoenen van verschillende “Strategems” en zullen we het moeten opnemen tegen verschillende soorten vijanden. Het perspectief is in dit deel echter verplaatst naar de derde persoon en dat betekent onder meer nieuwe manieren om de missies te voltooien.

Arrowhead Game Studios heeft daarom in de onderstaande trailer onthult wat we aan nieuw geschut en armor sets mogen verwachten. Het aanbod lijkt behoorlijk divers, met compacte handkannonen maar ook enorme “Liberator Explosive” aanvalsgeweren die de revue passeren. Je zult dus goed met je teamgenoten moeten co√∂rdineren en ervoor zorgen dat de loadout van iedere speler in balans is.