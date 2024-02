Onlangs werd Gran Turismo Sport al uit de digitale verkoop gehaald, dit alles in opmaat naar het sluiten van de online services. Inmiddels is ook dat moment bereikt, Gran Turismo Sport is niet langer online speelbaar omdat de servers uit zijn gezet.

Dit betekent dat features als Community, Open Lobby, de Sport modus, Seasonal Events en custom liveries niet langer beschikbaar zijn. Daarnaast is het niet langer mogelijk om extra content voor de game te kopen.

Alle andere functies van Gran Turismo Sport die geen online connectie vereisen, zijn uiteraard nog wel beschikbaar. Je save data is ook offline, waardoor je geen problemen zult hebben met reeds geboekte voortgang en vrijgespeelde content.