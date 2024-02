Dragon’s Dogma II komt na twaalf lange jaren wachten op 22 maart van dit jaar eindelijk uit. Net als in andere games in dit genre heb je de keuze om uit verschillende klassen te kiezen, die elk hun unieke vaardigheden en krachten kennen. Het maken van een goede build is erg belangrijk en de juiste klasse kiezen is vaak de eerste stap in dit proces. Mocht jij al een keuze in gedachten hebben, dan kan deze nieuwe klasse je wellicht doen twijfelen.

We hebben al een aantal Vocations – oftewel klassen – uit Dragon’s Dogma II voorbij zien komen, maar de recent geïntroduceerde klasse is vrij uniek. De Warfarer klasse is eigenlijk van alle markten thuis, en dat laat deze nieuwe trailer duidelijk zien. De Warfarer klasse kan namelijk vaardigheden, wapens en magie van andere klassen gebruiken. Het resultaat? Een unieke klasse waarbij de opties haast ongelimiteerd zijn.