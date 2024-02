Electronic Arts staat bekend om zijn grote (sport) games, maar het bedrijf dient ook als uitgever voor de wat kleinere ontwikkelaars. De titels die dat soort ontwikkelaars maken worden onder het EA Originals label op de markt gebracht. De eerstvolgende game van dit label is Tales of Kenzera: ZAU.

Deze game verschijnt op 23 april, maar je kan het nu al even uitproberen omdat er een demo is verschenen. Hoewel Tales of Kenzera: ZAU uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc, is de demo vooralsnog enkel beschikbaar op pc. Je kan de pc-demo hier vinden.

Of het voorproefje eventueel op een latere datum ook op consoles uitkomt is niet bekend, laten we hopen van wel.