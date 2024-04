We kunnen Electronic Arts soms wel schieten, maar met hun EA Originals-label zijn ze wat ons betreft goed bezig. Titels zoals It Takes Two en Lost in Random wisten het behoorlijk goed te doen. De volgende titel die we van dit label kunnen verwachten is Tales of Kenzera: ZAU, de eerste game van Surgent Studios. Via X maakte men de stemmencast bekend.

Een bijzondere toevoeging hieraan is dat de game niet enkel met Engelse stemmen te spelen zal zijn, maar ook in het Swahili. Gezien de Afrikaanse thema’s die de game behandeld, is dat een logische en wat ons betreft leuke keuze. Veel gamers spelen bijvoorbeeld de Metro-franchise liever in het Russisch dan in het Engels om het allemaal wat meer immersief te maken. Hopelijk bereikt Surgent Studios dit effect ook met Tales of Kenzera: ZAU.

Tales of Kenzera: ZAU staat gepland voor een release op 23 april aanstaande voor alle relevante platformen.