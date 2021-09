Review | Lost in Random – In 2017 heeft uitgever Electronic Arts het EA Originals label opgezet met als doel om unieke indiegames te vinden en die een groot publiek te geven. Daarbij bemoeit de uitgever zich totaal niet met de artistieke visie van de ontwikkelaars. Dat klinkt natuurlijk mooi op papier, maar inmiddels hebben we hier zelf ook het bewijs van gezien. Denk maar aan onverwachte pareltjes zoals It Takes Two en Knockout City. Nu is het echter de beurt aan Lost in Random van de Zweedse studio Zoink. Een verhaalgedreven action adventure met een voorliefde voor stop-motion films zoals The Nightmare Before Christmas en gameplay die onderhevig is aan de grillen van een dobbelsteen. Nadat de preview al indruk maakte, lijkt Zoink alle kaarten in handen te hebben om een topgame af te leveren.

Een wereld geregeerd door willekeur

Heb jij je weleens afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien als die volledig geregeerd wordt door de willekeur van een geworpen dobbelsteen? Lost in Random geeft je een antwoord op die vraag en het resultaat is een duistere sprookjeswereld, waarin een boosaardige koningin de plak zwaait over het koninkrijk Random. Zij bezit als enige een dobbelsteen en iedere keer dat het mysterieuze exemplaar rolt, bepaalt de uitkomst de stemming van de dag. Wie twaalf jaar oud wordt krijgt een bezoekje van Nanny Fortuna, de rechterhand van de koningin. Als verjaardagscadeautje mag je dan zelf met de dobbelsteen aan de slag. Het aantal ogen dat je gooit bepaalt niet alleen je sociale klasse, maar ook de provincie waarin je komt te wonen. Dus afhankelijk van waar je bent opgegroeid kan dat heel goed, maar ook heel slecht uitpakken.

De zusjes Even en Odd groeien samen op in Onecraft, de vuilnisbelt van Random en verreweg de armste provincie. De zogenoemde ‘Oners’ slijten hun dagen met het verschepen van rommel in opdracht van de koningin, ook al weet niemand waar al die rommel nu eigenlijk voor gebruikt wordt. Het is een simpel en relatief gelukkig bestaan, totdat op Odd haar twaalfde verjaardag het noodlot toeslaat. Het meisje gooit een zes, waarna zij direct door Nanny Fortuna en de koningin wordt meegenomen naar Sixtopia. Iedereen beweert dat het daar een paradijs is, maar Even vertrouwt het allemaal niet. Na een aparte droom, die lijkt te vertellen dat Odd in gevaar is, wordt Even wakker en ontvangt zij een vreemd signaal. Vastbesloten om haar zus uit de klauwen van de koningin te redden, trekt Even eropuit en gaat het avontuur van start.

Praten, praten en nog eens praten

Volgens Zoink is Lost in Random een verhaalgedreven action adventure en daar is geen woord van gelogen. Terwijl Even de wereld verkent, komt zij een uitgebreide cast aan bizarre personages tegen die met veel overtuiging en liefde zijn ingesproken. Lost in Random is een lineair avontuur en is opgedeeld in zes verschillende provincies, die ieder een eigen thema hebben. Zo heb je Two-Town, een magische plek vol dualiteiten en gespleten persoonlijkheden, waar geen enkele dag hetzelfde is. Fourburg daarentegen, is een wetteloze plek waar alles draait om gokken. Fourman, de neef van Nanny Fortuna, heeft er de touwtjes in handen en die speelt allsbehalve eerlijk. Het is aan Even om de problemen van iedere provincie op te lossen en dat doet je door, je raadt het al, voornamelijk met iedereen te praten.

Een goed voorbeeld hiervan is Threedom, een provincie waar al jarenlang een burgeroorlog gaande is. Na de moord op de koning, verdenken zijn drie kinderen elkaar van de daad en het is aan Even om dat conflict op te lossen. Dat doe je door het moordwapen te zoeken, met getuigen te praten en opdrachten te vervullen. Hetzelfde geldt voor de vele nevenopdrachten die erg gevarieerd zijn en kunnen bestaan uit bijvoorbeeld dichtwedstrijden of het opsporen van verloren gewaande familieleden. De vaak geestige dialogen zijn door Ryan North geschreven, die eerder met de Unbeatable Squirrel Girl-comics bij Marvel furore maakte. Daarnaast word je tijdens het avontuur begeleid door de stem van de verteller, die erg droog en vaak grappig uit de hoek komt. Verder is de game niet alleen grappig, maar bevat het ook wijze levenslessen.

Dobbelen om te vechten

Met praten alleen kom je er niet, waardoor er ook heel wat gevochten wordt. Het is tijdens deze actie-scènes dat de willekeur op een originele manier de gameplay insluipt. Je krijgt namelijk vroeg in het avontuur de beschikking over een eigen dobbelsteen genaamd Dicey. Jouw trouwe metgezel is niet alleen schattig, maar ook erg krachtig. Met haar katapult schiet Even blauwe kristallen van de robot vijanden af en die vullen de energiemeter die je nodig hebt om met Dicey te kunnen rollen. Zodra je dat doet, wordt de actie gepauzeerd en krijg je een overzicht van kaarten die kunt je spelen. Elke kaart heeft zijn eigen kostprijs en het aantal ogen dat je met Dicey rolt bepaalt hoeveel punten je kunt gebruiken. De kaarten zijn ingedeeld in vijf verschillende categorieën en je bent vrij om zelf een deck samen te stellen met de kaarten die je spelen wilt.

Lost in Random is geen deck building game, dus het aanbod blijft beperkt. Er is echter genoeg variatie om de dynamiek van gevechten tactisch te houden. Er zijn wapenkaarten die je tijdelijk van een zwaard, boog of hamer voorzien. Daarnaast kun je bommen plaatsen, je gezondheid bijvullen of zelfs een beetje valsspelen door kaarten te gebruiken die je kleine voordelen opleveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kostprijs van je kaarten verminderen. Mocht je goede kaarten trekken die je niet direct wilt spelen, dan kun je deze ook vastzetten. De gouden pinnen om dat mee te doen, moet je echter eerst gedurende je avontuur vrijspelen. Tot slot worden belangrijke confrontaties op een spelbord uitgevochten. Er dient een grote pion naar het einddoel verschoven te worden, wat de tabletop ervaring helemaal compleet maakt.

Tijdens die confrontaties kan de pion namelijk geblokkeerd worden, doordat je eerst een specifieke vijand moet verslaan of er staan andere obstakels in de weg. Er kunnen ook vijanden overvliegen met bommen of schatten, die je naar beneden kunt schieten. Deze gevechten evolueren ook steeds naarmate je verder komt in de game. Zo moet je op een gegeven moment de pion op bepaalde plaatsen laten uitkomen, zodat je met een groot kanon iets kapot kunt schieten. Het is een bordspel dat tot leven komt, maar niet alles komt even goed uit de verf. Vooral in de eerste paar uren, wanneer Dicey nog niet over al zijn ogen beschikt, kun je nooit hoog gooien en word je enorm beperkt in wat je kunt doen. Je hebt weinig kaarten ter beschikking, waardoor je opties verder gelimiteerd zijn en gevechten te lang aanslepen. Ontwijken, kristallen blijven verzamelen en hopen op betere kaarten zijn dan je enige opties.

Vol met charme, maar niet zonder kritiek

Waar je in het begin nog erg gelimiteerd bent tijdens de gevechten, is daar halverwege de game absoluut geen sprake meer van. Op zich is dat een goede ontwikkeling, ware het niet dat het ook gelijk de wat mindere kanten van de game naar voren duwt. Opdrachten vervullen levert Even geld op, waarmee ze bij handelaar Mannie Dex nieuwe kaarten koopt. In de wereld staan ook overal vazen verstopt, die Even met haar katapult kapot kan schieten voor extra geld. Dicey kan zichzelf ook door kleine luikjes wurmen om zo nog meer geld binnen te halen. Het valt daarbij op dat die vazen regelmatig respawnen en tegen de tijd dat je Fourburg bereikt, kom je om in zowel geld als kaarten, waardoor de motivatie om te blijven verzamelen volledig wegvalt.

De gameplay biedt verder variatie door simpele puzzels aan te bieden, zoals het ontwijken van zoeklichten of de juiste schakelaars raken om opgesloten collectables te bereiken. Het komt echter vooral op praten en vechten neer. Daar is an sich niets mis mee, maar de balans in de afwisseling daartussen is af en toe zoek. Je hebt stukken dat je of te veel aan het praten bent of eindeloos golven vijanden moet verslaan, waardoor de lol er snel vanaf is. Verder laat de map zien op welk gedeelte je staat, maar niet waar je precies staat. Vooral op een grotere map zoals die van Threedom, maakt dat het navigeren onnodig lastig. De game draait verder met een stabiele framerate op 30 fps in een 4K-resolutie, al zie je soms wel rare flikkeringen als je wisselt tussen scènes of de game afsluit. Tot slot zijn er kleine oneffenheden, zoals een camera die ineens ergens achter staat, maar dat drukt de pret niet.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.