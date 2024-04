Preview | Tales of Kenzera: ZAU – Electronic Arts is één van de grotere uitgevers, maar het bedrijf geeft soms ook kleinere ontwikkelaars een kans. Voor dit doel is het label EA Originals in het leven geroepen. Onder dit label zijn al verschillende titels uitgebracht, die veelal goed scoren. De volgende game van EA Originals is Tales of Kenzera: ZAU dat wordt gemaakt door Surgent Studios. Dit is de eerste game van de Britse ontwikkelaar en het lijkt op het eerste gezicht een standaard Metroidvania te worden. Wij mochten virtueel om de tafel met Surgent Studios om te weten te komen of Tales of Kenzera: ZAU meer is dan onze eerste indruk doet vermoeden.

Uit het leven gegrepen

We kregen een presentatie te zien, waarbij verschillende medewerkers aan het woord kwamen en meteen viel op dat iedereen enorm gepassioneerd over de game wist te vertellen. Degene die daar met kop en schouders bovenuit stak, was de oprichter en CEO van Surgent Studios: Abubakar Salim. Buiten het hoofd van de studio is Salim ook werkzaam als acteur en in de gamesindustrie is hij geen onbekende. Hij was namelijk ook de stem achter Bayek of Siwa, de hoofdrolspeler van Assassin’s Creed: Origins. Tales of Kenzera: ZAU is niet alleen zijn eerste project als hoofd van een studio, het is tevens een zeer persoonlijk project. De game heeft namelijk grote overeenkomsten met zijn eigen leven.

Alles heeft een betekenis

Het overlijden van Salims eigen vader en de mentale worstelingen die daarmee gepaard zijn gegaan, zijn de inspiratie geweest voor Tales of Kenzera: ZAU. De game vertelt het verhaal van de liefde tussen vader en zoon, het omgaan met de dood van een ouder en de ups en downs van het leven. Het spel van Surgent Studios is een ode aan de vader van Salim, dus je kunt je wel voorstellen dat de oprichter van de ontwikkelaar bloed, zweet en tranen in de game stopt. Er is voor het Metroidvania-genre gekozen, omdat dit het beste een levensloop imiteert. Net als in het leven groei je met het verstrijken van de tijd en soms kom je obstakels tegen die je op dat moment niet kunt overwinnen. Door ervaring en/of doorzettingsvermogen kun je uiteindelijk toch je doel bereiken.

Niet alleen de keuze voor het genre heeft een betekenis, dit gaat namelijk op voor elk onderdeel van Tales of Kenzera: ZAU. Het gebruik van kleur, de soorten kledij, de vijanden en muziek… alles is doordacht en heeft een duidelijke reden. Zo zijn er verschillende ‘biomes’ die elk een eigen identiteit kennen. Elk geeft een gemoedstoestand weer, zoals angst en verlies of spiritualiteit en vrede. Dit wordt niet alleen getoond door middel van hoe de omgeving eruitziet, maar ook het gebruikte kleurenpalet geeft dit weer. Overal zit een diepere betekenis achter. Dit alles is ondergedompeld in de Bantoe-cultuur, waar ongeveer 400 Afrikaanse groeperingen onder vallen. Dit alles zal de game een geheel eigen persoonlijkheid geven.

Niet zoals je gewend bent

Metroidvania-games staan nu niet bepaald bekend om hun meeslepende verhalen. In dit genre staat vooral de gameplay centraal. Voor Surgent Studios is het echter uitermate belangrijk dat het verhaal een van de speerpunten van de game vormt. Dit wordt onder andere gedaan door middel van bepaalde objecten in de game te plaatsen die de speler kan vinden, die een stukje van een overkoepelend verhaal vertellen. De ontwikkelaar laat ook op andere manieren de traditionele regels van Metroidvania-titels achterwege. Zo is het hoofdpersonage meestal aan het begin niet bepaald capabel. Gedurende het avontuur verandert dit dan, omdat je vaardigheden vrijspeelt. In Tales of Kenzera: ZAU beschikt het hoofdpersonage echter direct al over aardig wat mogelijkheden, inclusief een aantal die je normaliter bij soortgelijke titels zou moeten ontgrendelen, bijvoorbeeld de ‘double jump’. Deze Metroidvania is dus anders dan anders.

Elk onderdeel van Tales of Kenzera: ZAU zou tot in de puntjes uitgewerkt moeten zijn, en dat geldt ook voor de audio. Voor dit onderdeel is Nainita Desai ingehuurd. Deze componiste is werkzaam in de film-, muziek- en gamesindustrie en zij heeft onder andere samengewerkt met Peter Gabriel. Deze zanger combineerde muziek van verschillende culturen, en dat is wat Desai ook doet met de game van Surgent Studios. Voor aanvang van onze digitale ontmoeting met de ontwikkelaar werden er muziekstukken van de game ter gehore gebracht en deze maakten grote indruk. Het ziet er naar uit dat de muziek sowieso een hoogtepunt van de game zal zijn. De verschillende klanken uit diverse culturen vormen een geweldig geheel en deden ons hart al sneller kloppen.

Voorlopige conclusie

Surgent Studios heeft tijdens de presentatie geen gameplay laten zien. Toch heeft de ontwikkelaar ons ervan overtuigd dat Tales of Kenzera: ZAU niet zomaar een Metroidvania zal worden. Elke pixel die je ziet heeft een betekenis, en er wordt afgeweken van de ‘verplichte’ regels van het genre. Dit in combinatie met een persoonlijk verhaal en multiculturele muziek zal van de game in ieder geval een niet-alledaagse ervaring maken. We weten alleen nog niet of de gameplay net zoveel aandacht heeft gekregen. Dat zal pas duidelijk worden als we de volledige versie in handen hebben. De presentatie van Tales of Kenzera: ZAU heeft ons in ieder geval heel erg nieuwsgierig gemaakt naar het eindresultaat.