Het ziet er naar uit dat Sony meer werk gaat maken van het PlayStation Plus Extra en Premium abonnement. Al eerder vandaag kon je lezen dat Dave the Diver deze maand – als de game uitkomt op de 16e – wordt toegevoegd aan de digitale service van Sony, maar daar blijft het niet bij. Er wordt in april namelijk nog een andere nieuwe game toegevoegd.

De titel waar het om gaat is Tales of Kenzera: ZAU, de nieuwste titel van het EA Originals-label. Deze game komt op 23 april uit en op dezelfde dag kunnen PlayStation Plus Extra en Premium-abonnees met de game aan de slag, tenminste als je een PS5 hebt.

Ook voor deze release geldt dat als je PlayStation Plus Essential abonnee bent, je buiten de boot valt.