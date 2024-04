Op dinsdag 23 april verschijnt Tales of Kenzera: ZAU voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Met deze aanstaande release heeft ontwikkelaar Surgent Studios nu samen met uitgever EA de launch trailer uitgebracht.

Deze trailer laat natuurlijk beelden van de game zien, maar ook reacties vanuit de community sinds de onthulling. Je bekijkt de trailer hieronder en begin volgende week vertellen we je er meer over in onze review.

Gezien het een titel is via het EA Originals label, kent het een zacht prijsje. De game kost op release € 19,99.

Dat is niet het enige, de acteur Abubakar Salim zit achter deze game en hij probeert met deze titel een emotioneel verhaal te brengen gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Hij heeft een korte film gemaakt die ingaat op waarom deze game is gemaakt en wat hij ermee wil bereiken, check het hieronder.