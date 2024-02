Sony zou werken aan een nieuwe handheld, een nieuwtje van eerder deze week dat gelijk veel aandacht trok. Gaat Sony het na de PlayStation Portable en Vita weer een keer proberen? De aanwijzingen zijn bijzonder schaars, want het komt bij één hardware leaker vandaan. Toch is het zeker niet ondenkbaar gezien handhelds bewezen populair zijn.

Of het klopt is afwachten en het roept ook de vraag op of Microsoft eveneens naar een handheld kijkt. Tom Henderson van Insider Gaming speculeert op X over een Xbox handheld naar aanleiding van het PlayStation handheld nieuws. Hierop reageert insider Jez Corden van Windows Central met een duidelijk bericht: Microsoft kijkt er ook naar.

Volgens Corden zou Microsoft in de afgelopen weken een aantal hardware projecten groen licht gegeven hebben, al is niet duidelijk welke projecten dat zijn. Of hier ook een Xbox handheld onder valt is dus onzeker, al zou het wel toevallig zijn. Overigens is een Xbox handheld absoluut niet ondenkbaar, het bedrijf gaat steeds meer digitaal en Game Pass is een prachtige dienst voor zo’n systeem.