De multiplayer-game in het universum van The Last of Us zal er (jammer genoeg?) niet meer komen, maar dat wil niet zeggen dat de franchise dood en begraven is. Vorige maand bracht Naughty Dog, bijvoorbeeld, nog een remaster uit van The Last of Us: Part II uit 2020 met wat nieuwe content die ons moet overtuigen om het avontuur van Ellie nog eens aan te schaffen. Daar houdt het echter niet op als het aan Neil Druckmann ligt.

Druckmann is hét brein achter de franchise en hij sprak in een nieuwe documentaire (Grounded II: Making The Last of Us Part II) over het eventuele bestaan van een derde game. Volgens hem heeft het lang geduurd vooraleer hij een concept kon vinden voor een vervolg, maar recent heeft hij dan toch het licht gezien:

“I’ve been thinking about, ‘Is there a concept there?’ And for now years, I haven’t been able to find that concept. But recently that’s changed. I don’t have a story, but I do have that concept, that, to me, is as exciting as I, as exciting as II, is its own thing, yet has this through-line for all three. So it does feel like there’s probably one more chapter to this story.”

Een concreet verhaal is er dus nog niet, maar het concept is er wel al. Het zal dus waarschijnlijk nog even duren vooraleer dat concept wordt omgezet in een afgewerkt product, maar de kans is groot dat ‘Part III’ er ooit wel komt.