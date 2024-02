Tijdens de State of Play-uitzending van vorige week werden er nieuwe beelden van Stellar Blade getoond. Ook werd er tijdens de vertoning meer informatie over het spel gegeven, maar over de speelduur was nog niet veel duidelijk. Dat is nu wel anders.

Shift Up Corporation CEO en director Kim Hyeong-tae heeft tegenover RULIWEB (via Noisy Pixel) namelijk aangegeven dat het ongeveer 25 uur duurt om het verhaal door te spelen. Wil je alles wat de game te bieden heeft afronden, reken dan op 30 tot 50 uur spelen.

“Playtime is expected to be about 25 hours for the main story and 30 to 50 hours for all the collection elements.”