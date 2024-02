Team Ninja werkt momenteel hard aan de PS5-exclusieve titel Rise of the Ronin, waar onlangs nog gameplay van werd getoond tijdens de State of Play-uitzending. Hoewel deze game gepland staat voor 22 maart zijn ze hun meest recente game, Wo Long: Fallen Dynasty, nog niet vergeten.

De game was een succes en kreeg meerdere uitbreidingen. Dit alles is nu gebundeld tot de Complete Edition, die deze week is verschenen. Maar zit er meer in het vat? Het is niet gek dat uitgerekend nu wordt gevraagd naar een mogelijk vervolg. Dit deed Toucharcade via een interview, waarin producer en regisseur Masakazu Hirayama echter aan heeft gegeven dat er momenteel geen plannen zijn voor een opvolger.

De ontwikkelaar heeft de focus nu op Rise of the Ronin, dus wat ze hierna gaan doen is nog onduidelijk. Wel gaf hij aan dat de setting van Wo Long: Fallen Dynasty erg interessant is en dat de studio hier graag meer mee zou willen doen.