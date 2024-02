Helldivers 2 verscheen vorige week na een lang productieproces van maar liefst acht jaar. De sciencefiction shooter blijkt nu prima aan zijn levenscyclus begonnen te zijn, met erg knappe verkoopcijfers. Volgens de CEO van ontwikkelaar Arrowhead Game Studios is de game namelijk al ongeveer een miljoen keer langs de kassa gepasseerd.

Een officieel statement van Sony ontbreekt vooralsnog, maar zal vast snel komen, gezien je op deze resultaten best trots mag zijn. Op Steam staat Helldivers 2 momenteel zelfs op de eerste plaats, wat de titel meteen ook bombardeert tot de beste Steam release van PlayStation Studios tot dusver. De uitgever mag dus zeker even openlijk het glas heffen op dit succes.

Well… We are around a million right now, but yes. The gap is still very large.

— Pilestedt (@Pilestedt) February 11, 2024