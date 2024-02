Eind deze maand kunnen fans van Dune genieten van de bioscoopfilm Dune: Part Two. Microsoft Flight Simulator viert dit heugelijke feit met een gratis uitbreiding die lekker op de hype meelift.

De uitbreiding laat je over Arrakis vliegen in een Royal Atreides Ornithopter. Buiten de wereld van Dune staan er ook verschillende time trials en een reddingsmissie op je te wachten. De gratis uitbreiding voor Microsoft Flight Simulator is nu beschikbaar.

Er is ook een trailer vrijgegeven om je een idee te geven wat je van de extra content kunt verwachten en die check je hieronder.