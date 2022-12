Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase in juni kondigde Microsoft een nieuwe versie voor Flight Simulator aan, namelijk de Flight Simulator 40th Anniversary Edition. Dit was een gratis upgrade voor spelers die de game al hadden en het bracht wat klassieke vliegtuigen, helikopters en zweefvliegtuigen met zich mee. Die nieuwe versie kwam afgelopen maand uit en het succes van de game is zeker niet te missen volgens de laatste cijfers.

Microsoft kondigde namelijk aan dat de game op het moment meer dan 10 miljoen spelers kent. Piloten kunnen we misschien beter zeggen, gezien de omgeving waarin spelers zich bevinden. Dit is een flinke mijlpaal en dat mag natuurlijk gevierd worden. Omdat het zo’n succes is, deelde Microsoft ook nog wat andere cijfers die je hieronder kunt bekijken. Zo hebben er maar liefst 500 miljoen vluchten plaatsgevonden en de community heeft zo’n 200 retourvluchten van de aarde naar de zon uitgevoerd.