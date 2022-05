Nu de nieuwe Top Gun-film in de bioscopen draait is het moment ook daar om de Top Gun: Maverick uitbreiding uit te brengen voor Microsoft Flight Simulator. De uitbreiding is inmiddels beschikbaar en het betreft hier gratis content voor de game.

Het pakket komt met een nieuw vliegtuig, een aantal trainingsmissies, een vliegdekschip uitdaging en meer. Hieronder alles op een rijtje:

Een Top Gun: Maverick livery voor de F/A-18E Super Hornet

Drie trainingsmissies voor de Super Hornet, waarmee je nieuwe manoeuvres leert

Vijf uitdagingen op hoge snelheid die scherpe navigatieskills vereisen

Een uitdaging om te landen op een vliegdekschip

Een gloednieuw vliegtuig dat snelheden tot mach 10 kan bereiken

Een missie om de stratosfeer in te gaan

Om de content te downloaden kan je hier in de Microsoft Store terecht.