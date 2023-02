In de meest recente developer stream van Microsoft Flight Simulator heeft Microsoft aangekondigd dat het ‘s werelds grootste vliegtuig, dat begin 2022 werd vernietigd door Rusland, op 27 februari zal worden toegevoegd aan de vliegtuig simulator.

De Antonov An-255, ook wel bekend als ‘Mirya’, werd gebouwd in 1985 waarna het in 2001 met een recordlading van 253.820 kg vloog van Kiev naar Odessa. Het vliegtuig werd begin 2022 vernietigd tijdens een russische aanval op Luchthaven Hostomel, dat ook wel bekendstaat als Antonov Airport.

Microsoft werkt samen met Antonov en IniBuilds om ervoor te zorgen dat het vliegtuig accuraat wordt nageproduceerd in Microsoft Flight Simulator. Als onderdeel hiervan zal An-255 piloot Dmytro Antonov ook meewerken aan de ontwikkeling van het vliegtuig voor de vlieg simulator.

Microsoft Flight Simulator is nu beschikbaar op Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel is ook te spelen via Xbox Game Pass. Je kunt de developer stream hieronder terugkijken.