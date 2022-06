Microsoft Flight Simulator heeft sinds de release verschillende uitbreidingen gekregen en het ziet er niet naar uit dat Microsoft snel op de game is uitgekeken. Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase hebben ze namelijk de 40th Anniversary Edition aangekondigd, die met nieuwe features voor de vliegsim komt.

Deze editie van de simulator verschijnt in november en introduceert helikopters, gliders en de Airbus A310. Mocht je de game al in je bezit hebben, dan betreft het een gratis upgrade en vanzelfsprekend zal de content ook via Game Pass aangeboden worden.

Hieronder een overzicht wat de 40th Anniversary Edition zoal bevat:

Historische vliegtuigen

Wright Flyer

Ryan NYP (“Spirit of St. Louis”)

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Helikopters

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Zweefvliegtuigen

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Vliegtuig