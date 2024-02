Aan het begin van deze maand verscheen Granblue Fantasy: Relink, een actie-RPG in het Granblue Fantasy-universum waar we toch wel heel lang op hebben moeten wachten. De talloze jaren van uitstel waren allesbehalve aangenaam voor de fans, maar het uiteindelijke product was gelukkig wel (heel) geslaagd. Wat blijkt nu: de game heeft het ook best goed gedaan aan de kassa.

Ontwikkelaar Cygames heeft namelijk aangekondigd dat Granblue Fantasy: Relink één miljoen verkochte exemplaren heeft bereikt (fysiek en digitaal samen). Een heel mooie prestatie, zeker voor een game die eerder niche is.

Ook wij gingen aan de slag met Granblue Fantasy: Relink, lees meer over onze bevindingen in onze review.