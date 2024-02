Ys X: Nordics, de nieuwste actie-RPG in de Ys franchise, verscheen al in september in Japan, waar de game op de nodige fan support kon rekenen. In die mate zelfs dat uitgever Nihon Falcom de titel nu ook naar onze contreien zal brengen. In de loop van de herfst zullen we Ys X: Nordics namelijk ook hier mogen verwelkomen, en wel op pc, PS4, PS5 en Nintendo Switch.

Wie nog nooit van de game gehoord heeft, raden we de onderstaande trailer aan. Het betreft een klassieke actie-RPG met een onvervalst vikingkantje. In Ys X: Nordics krijg je namelijk je eigen schip, waarmee je de zeven zeeën onveilig kan maken.