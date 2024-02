Eerder deze maand bracht Sony de coöperatieve shooter Helldivers 2 uit en het resultaat mag zeker gezien worden! De game was direct heel populair op Steam, zo populair zelfs dat het spel momenteel een piek heeft bereikt van zo’n 333.827 spelers op hetzelfde moment (aldus Steam Database). Hiermee steekt het andere toppers zoals Destiny 2 (316.750 spelers) Counter-Strike (319.586 spelers) en Starfield (330.723 spelers) eventjes voorbij. Een mooie prestatie!

Zulke hoge cijfers hebben echter ook een minder leuk neveneffect: de servers hebben namelijk moeite om alles stabiel te houden. Problemen met de verbinding en bugs (de technische variant) zorgen voor veel frustraties bij de spelers en dat is natuurlijk niet goed. Ontwikkelaar Arrowhead is hiervan op de hoogte en men zoekt naar oplossingen (zoals gespot op Reddit).

“Earlier tonight we had server related issues with a concurrent player spike. This lead to some mission payouts failing, some players being kicked to their ships, or being logged out. Our team is working around the clock to solve these issues. While we’ve been able to mitigate some of the causes, we are still struggling to keep up with the scaling that is needed to accommodate all our Helldivers.

Therefore we’ve had to cap our concurrent players to around 450,000 to further improve server stability. We will continue to work with our partners to get the ceiling raised. If you have progression related issues, please restart the game in order for things to sync back up. Thank you for your continued patience.

Your dedicated team over at Arrowhead”