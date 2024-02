Dragon’s Dogma 2 is in aantocht en belooft, zoals het een goede sequel betaamt, meer van dat wat het origineel zo onweerstaanbaar maakte. Mocht je toch twijfelen of de game wel ‘jouw ding’ is, dan kan je binnenkort mogelijk een demo downloaden. Op Reddit werden namelijk enkele aanpassingen aan de Steampagina van Dragon’s Dogma 2 gespot, die er op zouden kunnen wijzen dat Capcom op het punt staat zo’n demo op ons los te laten.

Let wel, het woord ‘demo’ komt nergens expliciet voor op de Steampagina. Voorlopig mag je dit nieuws dan ook onder het label ‘gerucht’ classificeren. Capcom staat er echter om bekend dat ze hun grotere titels regelmatig van een demo voorzien, dus het zou ons niet verbazen als dit gerucht op waarheid blijkt te berusten. Wordt mogelijk vervolgd.