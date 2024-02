Tegenwoordig geven veel games je de mogelijkheid om uit verschillende grafische modi te kiezen. Stellar Blade blijft wat dat betreft niet achter en uit een interview van het Duitse Play3 blijkt dat de game je drie mogelijkheden zal geven.

De meest gangbare grafische modi zijn performance en resolution en ook deze zijn aanwezig in de PlayStation 5-exclusive. Performance laat je op 60 frames per seconde spelen met een nog onbekende resolutie. Resolution verlaagt de frames per seconde naar 30 fps, maar verhoogt de resolutie naar 4K.

De derde mogelijkheid die Stellar Blade aanbiedt is ‘Balanced’. Deze modus zit tussen de twee eerder genoemde modi in. Welke resolutie en framerate de game dan zal hebben is nog niet bekend.